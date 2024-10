Indonesia: Presidenza Jokowi promuove la digitalizzazione e la creazione di contenuti positivi

09 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha lanciato il programma nazionale "Indonesia Makin Cakap Digital", invitando i cittadini a contribuire con contenuti positivi nel mondo digitale. Durante l'evento, ha sottolineato l'importanza di ridurre i contenuti negativi e migliorare le competenze digitali della popolazione per favorire la creatività e la produttività. Il governo ha avviato diverse iniziative, tra cui il movimento Siberkreasi, per promuovere la sicurezza e l'etica digitale. La fonte di questa notizia è kompas.com. Il programma mira a colmare il divario digitale in Indonesia, specialmente nelle aree rurali e remote, attraverso l'educazione e l'infrastruttura digitale.