Indonesia: Presidenza Jokowi promuove sinergia tra governi locali e centrali

14 Agosto 2024_ Il governo indonesiano, sotto la guida del Presidente Jokowi, sta incoraggiando una maggiore sinergia tra i governi locali e le autorità centrali. Durante un incontro, è stato sottolineato l'importante ruolo dei governatori nel coordinare le attività governative nelle rispettive regioni. Inoltre, si è discusso della necessità di garantire che i programmi prioritari delle città e dei distretti siano in linea con le direttive nazionali. Akmal, Direttore Generale dell'Otonomia Regionale del Ministero degli Interni, ha confermato che il Presidente ha accolto positivamente queste proposte, evidenziando l'importanza di seguire le sue indicazioni. La notizia è stata riportata da metrotvnews.com. Questo approccio mira a rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche e a migliorare i servizi per i cittadini in tutto il Paese.