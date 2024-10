Indonesia: Presidenza Jokowi punta a trasformare il Paese in un "granaio mondiale"

29 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Jokowi ha annunciato un ambizioso piano per trasformare l'Indonesia in un lumbung pangan, ovvero un granaio di cibo mondiale, entro tre anni. Questo progetto prevede la sinergia tra risorse naturali, tecnologia e modernizzazione per affrontare le sfide della crisi alimentare. L'obiettivo è massimizzare l'uso delle risorse domestiche per garantire la sicurezza alimentare e contribuire al mercato globale. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Il termine 'lumbung pangan' si riferisce a un concetto di stoccaggio e distribuzione di cibo, fondamentale per la sicurezza alimentare in un Paese con una popolazione in crescita come l'Indonesia.