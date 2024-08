Indonesia: Presidenza Jokowi sostiene il programma di motori elettrici verso l'Italia

12 Agosto 2024_ Il Presidente indonesiano Joko Widodo ha espresso il suo sostegno al programma "Ride to Better Future Goes to Italy" durante il...

12 Agosto 2024_ Il Presidente indonesiano Joko Widodo ha espresso il suo sostegno al programma "Ride to Better Future Goes to Italy" durante il Festival LIKE 2 a Senayan. Questo programma prevede un viaggio in solitaria di oltre 11.000 km, che partirà dall'Indonesia e attraverserà otto paesi, culminando in Italia. La conversione di motociclette elettriche da parte di Elders Garage, apprezzata dal Presidente, rappresenta un passo significativo verso l'elettrificazione dei trasporti. Il viaggio sarà effettuato su una Vespa Super 1974, un simbolo della cultura italiana, convertita in elettrica. La notizia è stata riportata da mobilinanews.com. Questo evento sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nel settore della mobilità sostenibile.