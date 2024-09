Indonesia: Press Tour promuove il turismo a Gorontalo

31 Agosto 2024_ Il Biro Komunikasi del Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif ha organizzato un Press Tour a Gorontalo, coinvolgendo 15 giornalisti per promuovere le destinazioni turistiche locali. L'iniziativa, che si è svolta dal 30 al 31 agosto 2024, mira a valorizzare le attrazioni uniche della provincia, sottolineando l'importanza della collaborazione tra governo centrale e locale. Djoko Waluyo, coordinatore della comunicazione, ha evidenziato la necessità di investire in promozione e innovazione per attrarre visitatori e investitori. Il tour ha incluso visite a luoghi come il Geopark Information Center e il Benteng Otanaha, evidenziando il potenziale turistico di Gorontalo, come riportato da antaranews.com. La provincia è nota per le sue bellezze naturali e culturali, che meritano una maggiore visibilità nel panorama turistico indonesiano.