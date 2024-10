Indonesia: Prezzi dei carburanti in calo contribuiscono alla deflazione di settembre 2024

02 Ottobre 2024_ L'Indonesia ha registrato una deflazione dello 0,27% a settembre 2024, grazie alla diminuzione dei prezzi dei carburanti. L'inflazione annuale si attesta al 1,84%, mentre l'inflazione del calendario è dello 0,74%. Il calo dei prezzi di benzina come Pertalite, Pertamax e Pertamax Turbo ha avuto un ruolo significativo in questo trend deflazionistico. I dati sono stati forniti dal Badan Pusat Statistik (BPS), l'agenzia governativa indonesiana per le statistiche. La deflazione di settembre è inferiore a quella di agosto, che era stata dello 0,74%, evidenziando un miglioramento nella stabilità dei prezzi nel paese.