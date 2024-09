Indonesia: Prezzi delle esportazioni in calo preoccupano l'economia nazionale

12 Settembre 2024_ I prezzi delle principali esportazioni indonesiane, come nikel, carbone e olio di palma, sono diminuiti negli ultimi mesi,...

12 Settembre 2024_ I prezzi delle principali esportazioni indonesiane, come nikel, carbone e olio di palma, sono diminuiti negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni per l'economia del Paese. Si prevede che questa flessione influisca negativamente sulle performance delle esportazioni fino al 2025, contribuendo a un deficit nella bilancia dei pagamenti e a un calo dell'occupazione nel settore manifatturiero. Recenti dati mostrano che il prezzo del nikel è sceso del 27% dal suo picco di maggio 2023, mentre il carbone ha registrato un calo dell'8% nell'ultimo mese. L'Indonesia, attualmente il principale produttore mondiale di nikel, detiene una quota di mercato del 50% nel 2023, con prospettive di crescita. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'andamento dei prezzi delle materie prime è cruciale per l'economia indonesiana, che dipende fortemente dalle esportazioni di queste risorse.