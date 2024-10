Indonesia: Progetto Ibu Kota Nusantara avanza sotto la presidenza di Jokowi

04 Ottobre 2024_ Il governo indonesiano, guidato dal presidente Joko Widodo, sta portando avanti la costruzione della nuova capitale, Ibu Kota Nusantara (IKN), situata a Penajam Passer Utara, nel Kalimantan Timur. Questo progetto ambizioso è visto come un'opportunità per creare un nuovo centro economico che stimolerà la crescita nei settori industriale, tecnologico e innovativo. La realizzazione di IKN è considerata un traguardo significativo per l'amministrazione di Jokowi, che punta a diversificare l'economia del Paese. La notizia è riportata da Investor Daily. Ibu Kota Nusantara è concepita come una risposta alle sfide di sviluppo e sostenibilità che affronta l'Indonesia, un Paese noto per la sua vasta biodiversità e le sue risorse naturali.