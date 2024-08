Indonesia: Progresso nei trasporti per la nuova capitale Nusantara

29 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha incontrato il ministro dei Lavori Pubblici e della Casa, Basuki Hadimuljono, per discutere i progressi nella costruzione della nuova capitale Nusantara. Durante l'incontro, il ministro dei Trasporti, Budi Karya Sumadi, ha annunciato l'arrivo della leggera ferrovia (ART) a Balikpapan, con test di prova previsti per il 5 agosto 2024. Tuttavia, il ministro ha avvertito di possibili ritardi nella costruzione dell'aeroporto di Nusantara, sottolineando l'importanza di non forzare i lavori per evitare fallimenti. La notizia è stata riportata da tempo.co, evidenziando l'impegno del governo indonesiano per garantire la qualità delle infrastrutture nella nuova capitale. Nusantara, situata a Kalimantan Est, è destinata a diventare il nuovo centro amministrativo dell'Indonesia.