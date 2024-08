Indonesia: Progresso nella preparazione per il trasferimento degli ASN a IKN Nusantara

04 Agosto 2024_ Il Ministro della Pendayagunaan Aparatur Negara e della Riforma Burocratica, Abdullah Azwar Anas, ha fornito aggiornamenti sul trasferimento degli apparati civili nazionali (ASN) nella nuova capitale, IKN Nusantara. Anas ha annunciato che gli ASN non sposati condivideranno le unità abitative fornite dal governo, una decisione basata sullo stato civile piuttosto che sul grado. Inoltre, è emerso che un ex ufficiale dell'esercito e alcuni dipendenti della BRI sono accusati di aver sottratto 55 miliardi di rupie dalla banca statale. Infine, si segnala un aumento nell'uso del QRIS da parte delle piccole e medie imprese per facilitare le transazioni. La notizia è stata riportata da tempo.co. IKN Nusantara è la nuova capitale dell'Indonesia, progettata per alleviare la congestione di Giacarta.