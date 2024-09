Indonesia: Pronta a collaborare con i Paesi africani in vari settori

02 Settembre 2024_ L'Indonesia ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare con i Paesi africani, focalizzandosi su settori come alimentazione, energia, salute e minerali. Durante un incontro con il Presidente Joko Widodo, il Ministro degli Esteri Retno Marsudi ha evidenziato l'interesse di diverse nazioni africane nel migliorare le loro capacità nell'industria dell'olio di palma. Inoltre, sono emerse richieste di cooperazione nel settore sanitario, con accordi di trasferimento tecnologico già in fase di sviluppo con Ghana e Kenya. La notizia è stata riportata da antaranews.com. L'incontro si è svolto in occasione del Forum Indonesia-Afrika, che mira a rafforzare le partnership tra le due regioni per un cambiamento trasformativo e sostenibile.