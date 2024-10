Indonesia: Proposta di città gemelle tra Jakarta e Ibu Kota Nusantara

14 Ottobre 2024_ L'Associazione delle Scuole di Pianificazione Indonesiane (ASPI) ha proposto che Jakarta e Ibu Kota Nusantara (IKN) diventino città gemelle. Questa iniziativa è stata presentata all'ex capo dell'autorità di IKN, Bambang Susantono, che ha condiviso l'idea sui social media. La proposta prevede che una delle due città assuma il ruolo di capitale legale, mentre l'altra gestisca le funzioni amministrative. ASPI ha elaborato quattro scenari per attuare questo concetto, tenendo conto di fattori come il budget e la certezza della firma del decreto presidenziale per il trasferimento della capitale. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La proposta si inserisce nel contesto della pianificazione urbana in Indonesia, dove il governo sta cercando di trasferire la capitale da Jakarta, una metropoli congestionata, a IKN, una nuova città in fase di sviluppo.