Indonesia: Proposta di coordinamento per Pupuk Indonesia e Bulog sotto il Ministero dell'Agricoltura

25 Ottobre 2024_ È stata avanzata l'idea di inserire PT Pupuk Indonesia e Bulog sotto la supervisione del Ministero dell'Agricoltura (Kementan) per migliorare la sicurezza alimentare nel Paese. Questa proposta è considerata strategica poiché unirebbe i principali attori della catena di approvvigionamento alimentare, facilitando la coordinazione e velocizzando le decisioni. L'iniziativa mira a sostenere il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare in Indonesia, un obiettivo cruciale per il governo. La notizia è stata riportata da Investor Daily. PT Pupuk Indonesia è un'importante azienda statale che si occupa della produzione di fertilizzanti, mentre Bulog è l'agenzia governativa responsabile della distribuzione e della stabilizzazione dei prezzi dei prodotti alimentari.