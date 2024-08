Indonesia: Proteste in corso a Jakarta con forte dispiegamento di polizia

23 Agosto 2024_ Oggi a Jakarta si svolgeranno manifestazioni nei pressi del Parlamento e della Commissione Elettorale, con la polizia che ha schierato 5.012 agenti per garantire la sicurezza. Le proteste coinvolgeranno diversi gruppi, tra cui gli studenti dell'Università Bina Sarana Informatika e un'alleanza di lavoratori, che si raduneranno in punti distinti. Le autorità hanno avvertito che la gestione del traffico sarà adattata in base all'andamento delle manifestazioni, invitando i cittadini a evitare le aree interessate. La polizia ha esortato i manifestanti a mantenere la calma e a rispettare le regole durante le proteste. La notizia è riportata da detik.com. Le manifestazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione politica in vista delle elezioni locali in Indonesia.