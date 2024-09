Indonesia: PT Kereta Api Indonesia registra crescita degli asset del 15,23%

28 Settembre 2024_ PT Kereta Api Indonesia (KAI) ha riportato una crescita annuale del 15,23% dei suoi asset negli ultimi cinque anni. Questo incremento è stato sostenuto da vari progetti di sviluppo infrastrutturale nel settore ferroviario. La compagnia ha investito in modernizzazione e ampliamento della rete ferroviaria, contribuendo così alla crescita economica del Paese. KAI è un'importante azienda statale indonesiana che gestisce i servizi ferroviari, fondamentale per il trasporto di passeggeri e merci. La notizia è stata riportata da Investor Daily. L'azienda continua a lavorare per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza operativa, mirando a soddisfare le crescenti esigenze di mobilità della popolazione indonesiana.