Indonesia: Puan Maharani riconfermata come Presidente del DPR per il periodo 2024-2029

01 Ottobre 2024_ Puan Maharani è stata riconfermata come Presidente del DPR (Consiglio dei Rappresentanti del Popolo) per il periodo 2024-2029. Il partito PDIP, di cui è leader, ha ribadito il suo impegno a sostenere i programmi governativi e a lavorare per il benessere della popolazione attraverso iniziative già pianificate. Maharani ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra il governo e il parlamento per affrontare le sfide future. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il DPR è l'organo legislativo dell'Indonesia, responsabile della creazione delle leggi e della supervisione delle politiche governative.