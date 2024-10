Indonesia: Rafforzamento della posizione globale sotto la presidenza di Jokowi

08 Ottobre 2024_ Durante i dieci anni di governo del presidente Joko Widodo, l'Indonesia ha consolidato la sua posizione sulla scena internazionale attraverso vari forum globali. Tra questi, spiccano eventi come le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e della Banca Mondiale, il G20 e il World Water Forum. In particolare, come presidente del G20 nel 2022, l'Indonesia ha facilitato importanti accordi su temi come le emissioni di carbonio e la ripresa economica post-pandemia. Queste iniziative hanno contribuito a rafforzare il ruolo dell'Indonesia nel panorama mondiale, come riportato da Investor Daily Indonesia. La leadership di Jokowi ha avuto un impatto significativo, posizionando l'Indonesia come un attore chiave nelle questioni globali contemporanee.