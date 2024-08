Indonesia: Raggiunto il 98,19% di copertura sanitaria con il programma JKN

08 Agosto 2024_ L'Indonesia ha raggiunto una copertura del 98,19% nel programma Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ottenendo il riconoscimento di Universal Health Coverage (UHC) durante gli UHC Awards 2024. Questo traguardo dimostra l'impegno del governo nel garantire accesso a servizi sanitari adeguati per tutti i cittadini. Il numero totale di partecipanti al programma ha raggiunto 276.520.647, evidenziando un significativo progresso verso gli obiettivi di salute pubblica. Il direttore di BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, ha sottolineato che il riconoscimento UHC rappresenta un punto di partenza per migliorare ulteriormente i servizi sanitari in Indonesia. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il programma JKN è fondamentale per garantire che ogni indonesiano possa accedere a cure sanitarie di qualità, contribuendo così a una società più sana e competitiva.