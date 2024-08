Indonesia: Rampai Nusantara invita alla pace per le elezioni locali del 2024

27 Agosto 2024_ Rampai Nusantara (RN) ha lanciato un appello a tutti gli indonesiani per sostenere le elezioni locali del 27 novembre 2024 in un...

27 Agosto 2024_ Rampai Nusantara (RN) ha lanciato un appello a tutti gli indonesiani per sostenere le elezioni locali del 27 novembre 2024 in un clima di pace e armonia. Durante una riunione a Jakarta, il presidente di RN, Mardiansyah Semar, ha sottolineato l'importanza della collaborazione e della coesione tra i candidati e la popolazione. Nonostante le sfide politiche, ha esortato a mettere da parte gli interessi di parte per il bene comune del paese. RN, un'organizzazione fondata da giovani attivisti, si propone di ridurre i conflitti e promuovere l'unità nazionale. La notizia è stata riportata da republika.co.id. L'organizzazione si prepara a supportare il governo futuro di Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka, evidenziando il suo ruolo di mediatrice per garantire un processo elettorale sereno.