Indonesia: Riapertura del dibattito pubblico per le elezioni governative a Jambi

25 Ottobre 2024_ Si è tenuta a Jambi una riunione di coordinamento per finalizzare il primo dibattito pubblico tra i candidati governatori in vista delle elezioni del 2024. L'incontro ha trattato aspetti tecnici come il formato del dibattito e i temi da affrontare, con l'obiettivo di garantire un evento equo e trasparente. Il dibattito, previsto per il 27 ottobre, sarà trasmesso in diretta da TVRI Stasiun Jambi, che ha confermato la sua collaborazione con undici commissioni elettorali provinciali. La notizia è stata riportata da tvri.go.id, evidenziando l'importanza di questo evento per il processo elettorale in Indonesia, dove le elezioni locali sono un momento cruciale per la democrazia.