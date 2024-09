Indonesia: Richiesta di reintegro delle normative per l'industria petrochimica

11 Settembre 2024_ Gli attori dell'industria petrochimica in Indonesia chiedono al governo di ripristinare il Permendag 36 del 2023 riguardante le politiche e le regolamentazioni sulle importazioni per salvaguardare il settore. Attualmente, le normative sulle importazioni sono regolate dal Permendag 8 del 2024, che rappresenta la terza modifica del precedente decreto. I rappresentanti dell'industria sottolineano l'importanza di proteggere sia il settore primario che quello secondario, evidenziando le difficoltà economiche e la necessità di incentivi governativi. La richiesta è stata avanzata da Budi Susanto, Vicepresidente dell'Associazione dell'Industria Olefin Aromatica e Plastica dell'Indonesia (Inaplas), come riportato da Investor Daily Indonesia. L'industria petrochimica è cruciale per la produzione di materiali plastici e affronta sfide significative, tra cui la bassa capacità di spesa dei consumatori e l'alto costo di produzione.