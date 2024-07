Indonesia: Richieste di dimissioni per il Ministro delle Comunicazioni dopo attacco informatico

4 Luglio 2024_ Un attacco informatico al Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2, avvenuto il 20 giugno, ha scatenato richieste di dimissioni per il Ministro delle Comunicazioni e dell'Informatica, Budi Arie Setiadi. L'organizzazione Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) ha lanciato una petizione per le dimissioni del ministro, criticando la gestione dell'incidente. Il Presidente Joko Widodo ha dichiarato che l'attacco è stato valutato e che sono necessarie soluzioni per prevenire futuri incidenti. Il Vicepresidente Ma'ruf Amin ha sottolineato che la decisione di sostituire il ministro spetta al Presidente. Lo riporta kompas.com. L'attacco ha causato disservizi nei servizi pubblici e ha portato a richieste di riscatto da parte degli hacker.