Indonesia: Riduzione dei sussidi per il carburante provoca preoccupazioni sociali

20 Agosto 2024_ Il governo indonesiano prevede di ridurre gradualmente i sussidi per il carburante nel bilancio 2025, con un impatto stimato di Rp 189,1 trilioni entro il 2024. Questa decisione ha sollevato timori di possibili tensioni sociali tra la popolazione, già colpita da costi elevati. La diminuzione dei sussidi potrebbe influenzare negativamente le famiglie a basso reddito, aumentando il rischio di proteste. Le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire disordini pubblici. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La riduzione dei sussidi per il carburante è una misura economica che riflette le sfide fiscali del paese, in un contesto di crescente pressione economica.