Indonesia: Ridwan Kamil promuove il dialogo con i cittadini durante la campagna elettorale

20 Settembre 2024_ Ridwan Kamil, candidato governatore di Jakarta, ha sottolineato l'importanza del dialogo diretto con i cittadini, definendo il blusukan come un'opportunità per ascoltare le loro lamentele. Durante una visita a Warakas, ha incontrato residenti e ha raccolto feedback su questioni come il benessere degli insegnanti e la preoccupazione per l'eventuale abolizione del programma Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kamil ha promesso di affrontare le disuguaglianze economiche e ha presentato proposte per migliorare la situazione, come prestiti senza interessi. La notizia è riportata da kompas.com. Le elezioni per il governatore di Jakarta si svolgeranno il 27 novembre 2024, con Kamil sostenuto da una coalizione di partiti politici.