Indonesia: Ridwan Kamil si presenta ai forum keumatan per la campagna elettorale a Jakarta

14 Settembre 2024_ Ridwan Kamil, candidato governatore di Jakarta, ha partecipato a un incontro con vari forum keumatan per presentarsi e promuovere la sua candidatura insieme a Suswono, suo potenziale vice. Durante l'incontro, Kamil ha espresso ottimismo riguardo alla risposta positiva ricevuta dai partecipanti, sottolineando l'importanza di coinvolgere diverse comunità. Ha anche menzionato la presenza di rappresentanti di cinque o sei organizzazioni, tra cui il forum RT RW e i dirigenti delle moschee. La notizia è riportata da liputan6.com. Kamil è noto per il suo impegno nella politica indonesiana e per la sua visione di inclusività, mentre Suswono è un politico esperto che potrebbe rafforzare la sua candidatura.