Indonesia: Rifiutata la legge sulle elezioni locali, si applicherà la decisione della Corte Costituzionale

22 Agosto 2024_ Il Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti indonesiana, Sufmi Dasco Ahmad, ha confermato che la proposta di legge sulle elezioni locali non sarà approvata e che la decisione della Corte Costituzionale sarà applicata. La registrazione dei candidati per le elezioni locali, prevista per il 27 agosto 2024, seguirà le indicazioni della Corte. Ahmad ha dichiarato che sarà in vigore la decisione del riesame giuridico che ha accolto il ricorso del Partito dei Lavoratori e del Partito Gelora. La proposta di legge ha suscitato dibattiti accesi a causa della sua rapida discussione, ritenuta non conforme alle recenti decisioni della Corte. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Le elezioni locali in Indonesia sono un momento cruciale per la democrazia del paese, coinvolgendo la scelta di governatori e sindaci.