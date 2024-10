Indonesia: Riforma della gestione del budget pubblico richiesta dal Ministro Anas

02 Ottobre 2024_ Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Riforma Burocratica indonesiano, Abdullah Azwar Anas, ha sollecitato le istituzioni governative a riformare la gestione del budget per garantire un utilizzo più efficace delle risorse. Anas ha evidenziato che molte spese pubbliche sono destinate a viaggi d'affari e altre attività non essenziali, invece di progetti che producano impatti diretti sulla comunità. Durante l'evento SAKIP Award 2024 a Jakarta, ha sottolineato l'importanza di un cambiamento di paradigma nella spesa pubblica, orientandola verso risultati concreti. La fonte di queste informazioni è liputan6.com. Anas ha anche criticato l'assegnazione uniforme dei fondi, chiedendo che le allocazioni siano basate sulle performance e sugli obiettivi di sviluppo, per evitare sprechi e garantire che i fondi siano utilizzati in modo strategico.