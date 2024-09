Indonesia: Riforme nel settore ESDM per aumentare la produzione di petrolio

29 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Energia e delle Risorse Minerarie, Bahlil Lahadalia, ha annunciato piani di riforma per migliorare la gestione del settore energetico in Indonesia, seguendo le direttive del Presidente Joko Widodo. Tra le misure proposte, vi è la reattivazione di pozzi di petrolio inattivi e l'adozione di nuove tecnologie per aumentare la produzione, attualmente insufficiente rispetto al consumo nazionale. Inoltre, Bahlil ha sottolineato la necessità di semplificare il processo di autorizzazione per le esplorazioni di petrolio e gas, che attualmente richiede un numero eccessivo di permessi. La fonte di queste informazioni è metrotvnews.com. Le riforme mirano a ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio e a migliorare la situazione economica del paese, che attualmente affronta una carenza di energia rinnovabile di circa 8,1 GW.