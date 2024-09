Indonesia: Rischi e sfide per le elezioni locali del 2024 a Jakarta

25 Settembre 2024_ Le elezioni locali (Pilkada) in Indonesia, previste per il 27 novembre 2024, rappresentano un momento cruciale per la democrazia...

25 Settembre 2024_ Le elezioni locali (Pilkada) in Indonesia, previste per il 27 novembre 2024, rappresentano un momento cruciale per la democrazia del paese, con particolare attenzione alla provincia di Jakarta. Secondo il rapporto del Bawaslu, l'agenzia di supervisione elettorale, Jakarta è classificata con un rischio medio di violazioni, in particolare per quanto riguarda le questioni legate a etnia, religione e razza (SARA). Le elezioni precedenti hanno mostrato come tali tematiche possano polarizzare la società, rendendo necessaria una gestione attenta per garantire un processo democratico pacifico. La fonte di queste informazioni è kompas.com. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, inclusi i partiti politici e la società civile, collaborino per mitigare i conflitti e promuovere un ambiente elettorale sano.