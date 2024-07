Indonesia: Ristrutturazione degli indici azionari LQ45 e IDX80

26 Luglio 2024_ La Bursa Efek Indonesia ha recentemente effettuato una revisione significativa dei suoi indici azionari LQ45, IDX30 e IDX80, che entrerà in vigore dal 1° agosto al 31 ottobre 2024. Nel nuovo assetto, PT Jasa Marga (Persero) Tbk è stata esclusa dall'indice LQ45, mentre PT Saratoga Investama Sedaya Tbk è stata inclusa. Per l'indice IDX80, sono stati aggiunti PT Cisarua Montain Diary Tbk e PT Siloam International Hospitals Tbk, sostituendo PT Adi Sarana Armada Tbk e PT PP Tbk. La borsa ha dichiarato che queste modifiche mirano a migliorare la rappresentatività degli indici e a fornire informazioni utili agli investitori. La notizia è stata riportata da Investor Daily. La Bursa Efek Indonesia, nota anche come BEI, è l'ente che gestisce il mercato azionario indonesiano e svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella regolamentazione delle attività di trading nel paese.