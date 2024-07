Indonesia: Ritirato Kinder Joy per sospetta contaminazione batterica

29 Luglio 2024_ Il Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) indonesiano ha temporaneamente ritirato il marchio Kinder Joy dal mercato a causa di sospetti di contaminazione da Salmonella. Kinder Joy è un prodotto della Ferrero, azienda italiana, e non viene prodotto in Indonesia, ma importato da stabilimenti in India e Belgio. Il BPOM ha avviato controlli su tutti i prodotti Kinder registrati nel paese, sospendendo la loro distribuzione fino a nuove verifiche. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori indonesiani, come riportato da detik.com. Ferrero, nota per i suoi dolciumi, ha una presenza globale e la situazione attuale ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dei prodotti importati.