Indonesia: Roberto Fiorini cucina per Papa Francesco durante la sua visita in Indonesia

07 Settembre 2024_ Roberto Fiorini, chef romano di 54 anni, è stato scelto per preparare i pasti per Papa Francesco durante la sua missione apostolica in Indonesia dal 3 al 6 settembre 2024. Fiorini ha descritto l'esperienza come un grande onore, avendo già cucinato per molte personalità di spicco nel corso della sua carriera. Durante il soggiorno, il Papa ha gustato piatti europei semplici, tra cui il tiramisù e frutta tropicale, apprezzando in particolare le specialità locali come ananas e papaya. La notizia è stata riportata da cnbcindonesia.com, evidenziando il legame tra la cucina italiana e la cultura indonesiana. Fiorini continuerà a promuovere la cucina italiana in Indonesia attraverso il suo ristorante, Albagroup.