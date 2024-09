Indonesia: Sandiaga Uno promuove il programma Santri Digitalpreneur 2024

21 Settembre 2024_ Il Ministro del Turismo e dell'Economia Creativa indonesiano, Sandiaga Salahuddin Uno, ha partecipato all'evento di chiusura del programma Santri Digitalpreneur Indonesia 2024, tenutosi presso il Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan a Banyuwangi, Giava Est. Questo programma, avviato nel 2020, mira a formare i santri, ovvero gli studenti delle scuole religiose islamiche, nelle competenze digitali per affrontare le sfide dell'industria creativa. Sandiaga ha sottolineato l'importanza di fornire ai santri le conoscenze necessarie per creare contenuti di qualità e avviare attività imprenditoriali nel campo della digitalizzazione. La fonte di questa notizia è okezone.com. Con circa 5 milioni di santri in Indonesia, il programma rappresenta un'opportunità significativa per sviluppare l'economia creativa del Paese.