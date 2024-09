Indonesia: Scandalo di infedeltà coinvolge il Ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano

06 Settembre 2024_ Maria Rosaria Boccia, influencer e imprenditrice della moda, è al centro di uno scandalo di infedeltà che coinvolge il Ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano. Dopo le scuse pubbliche del ministro alla moglie e al Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, Maria ha rivelato dettagli sulla loro relazione, iniziata durante un evento per la candidatura della cucina italiana come Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La Boccia ha anche affermato di essere stata nominata consigliera per eventi ufficiali, sollevando interrogativi sull'uso di fondi pubblici. La notizia ha suscitato grande interesse in Indonesia, come riportato da detik.com, evidenziando l'attenzione internazionale verso le dinamiche politiche italiane. Questo scandalo mette in luce le complessità delle relazioni tra figure pubbliche e il loro impatto sulla reputazione dei rappresentanti governativi.