Indonesia: Serie A torna in streaming per i fan indonesiani con Vidio

04 Ottobre 2024_ La Serie A, il prestigioso campionato di calcio italiano, è di nuovo disponibile per i tifosi indonesiani grazie alla piattaforma di streaming Vidio. Dal 2018, Vidio ha trasmesso le partite della Serie A, e quest'anno si impegna a offrire un'esperienza esclusiva ai fan del calcio. Tra i protagonisti della stagione ci sono Inter Milan, che cerca di difendere il titolo, e Dusan Vlahovic della Juventus, considerato uno dei migliori talenti della lega. Inoltre, la presenza di Jay Idzes, il primo calciatore indonesiano in Serie A, rende questa stagione ancora più speciale per il pubblico indonesiano, con la bandiera indonesiana che sventola durante le partite del Venezia FC. La notizia è riportata da liputan6.com. Vidio continua a rafforzare il legame tra i tifosi indonesiani e il calcio italiano, offrendo anche pacchetti interessanti per seguire le competizioni sportive.