Indonesia: Settore petrochimico richiede protezione contro importazioni

12 Luglio 2024_ L'industria petrochimica indonesiana necessita di protezione contro l'afflusso di materie prime plastiche importate, simile a quanto richiesto dal settore tessile. La revisione del Permendag 8/2024 ha aumentato la facilità di ingresso delle importazioni, creando difficoltà per le industrie locali. Ahmad Heri Firdaus, ricercatore dell'Institute for Development of Economics and Finance (Indef), ha sottolineato l'importanza di mantenere un ecosistema industriale interno stabile. La revisione potrebbe anche ostacolare potenziali investimenti nel settore. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Suhat Miyarso, direttore dell'Associazione delle Industrie Olefiniche, Aromatiche e Plastiche dell'Indonesia (Inaplas), ha evidenziato la necessità di protezione per l'intera filiera produttiva.