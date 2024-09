Indonesia: Sicurezza rafforzata per la visita di Papa Francesco e l'International Sustainability Forum

05 Settembre 2024_ Le forze di sicurezza indonesiane, tra cui TNI e Polri, sono pronte a garantire la sicurezza per due eventi significativi a Jakarta, il Misa Apostolik con Papa Francesco e l'International Sustainability Forum (ISF) 2024. Il Misa, atteso dai cattolici indonesiani, si svolgerà allo Stadion Gelora Bung Karno, mentre l'ISF si terrà al Jakarta Convention Center, riunendo leader mondiali e attivisti ambientali. La Polri ha mobilitato oltre 4.700 agenti per gestire la sicurezza e il traffico durante questi eventi storici, sottolineando l'importanza della sostenibilità per l'Indonesia. La notizia è riportata da poskota.co. Entrambi gli eventi rappresentano un'opportunità per l'Indonesia di mostrare il suo impegno verso la pace e lo sviluppo sostenibile a livello internazionale.