Indonesia: Siti Nurbaya partecipa al COFO 27 a Roma per la sostenibilità forestale

23 Luglio 2024_ Siti Nurbaya, Ministro dell'Ambiente e delle Foreste indonesiano, ha partecipato al 27° incontro del Committee on Forestry (COFO) a Roma, Italia. Durante l'incontro, ha espresso apprezzamento per la pubblicazione della FAO intitolata 'Stato delle Foreste del Mondo 2024', che si concentra sull'innovazione nel settore forestale per un futuro più sostenibile. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per l'Indonesia di collaborare con esperti internazionali e condividere le migliori pratiche nella gestione delle risorse forestali. La partecipazione di Nurbaya sottolinea l'impegno dell'Indonesia nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione della sostenibilità ambientale, come riportato da indonesiatelegraph.com. L'incontro a Roma ha riunito rappresentanti di vari paesi per discutere strategie globali per la conservazione delle foreste e la gestione sostenibile delle risorse naturali.