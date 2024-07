Indonesia: Smentita la riorganizzazione del governo da parte di Jokowi

30 Luglio 2024_ Ari Dwipayana, coordinatore dello staff speciale del presidente indonesiano Joko Widodo, ha negato le voci riguardanti un imminente rimpasto di governo a Nusantara, la nuova capitale indonesiana. Secondo Dwipayana, non ci sono piani per la nomina di nuovi ministri, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti. Inoltre, il presidente Jokowi sta continuando le sue attività a Nusantara, ricevendo imprenditori locali per promuovere la loro partecipazione nello sviluppo della nuova capitale. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando l'importanza della sicurezza e della collaborazione con le comunità locali nel progetto di sviluppo di Nusantara, situata in Kalimantan Timur.