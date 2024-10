Indonesia: Stabilità economica mantenuta nel terzo trimestre 2024

19 Ottobre 2024_ Il Comitato per la Stabilità del Sistema Finanziario (KSSK) ha confermato che la stabilità del sistema finanziario indonesiano è rimasta intatta nel terzo trimestre del 2024, nonostante le tensioni nei mercati finanziari globali. La Ministra delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, ha sottolineato che la crescita economica è prevista al 5,1% per la fine dell'anno, sostenuta da consumi e investimenti. Tuttavia, ha avvertito che l'economia deve affrontare rischi geopolitici, come le tensioni in Medio Oriente. La notizia è stata riportata da Investor Daily, evidenziando l'importanza della coordinazione tra le istituzioni per affrontare le sfide economiche. Il KSSK comprende il Ministro delle Finanze, il Governatore della Banca Indonesia e il Presidente dell'Autorità dei Servizi Finanziari, che vigilano sulla stabilità economica del paese.