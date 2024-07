Indonesia: Studenti indonesiani vittime di traffico di esseri umani in Germania

6 Luglio 2024_ Alcuni studenti indonesiani hanno denunciato di essere stati vittime di traffico di esseri umani con il pretesto di un programma di tirocinio in Germania. Secondo le testimonianze, gli studenti sono stati costretti a firmare contratti in tedesco e a lavorare in condizioni difficili, non corrispondenti alle promesse iniziali. La polizia indonesiana ha identificato cinque sospetti, due dei quali risiedono ancora in Germania, mentre le vittime sono tornate in Indonesia. Le aziende coinvolte, CVGEN e PT Sinar Harapan Bangsa, negano le accuse, sostenendo che il programma Ferienjob non costituisce traffico di esseri umani. Lo riporta detik.com. Il Ministero dell'Istruzione indonesiano ha esortato le università a proteggere gli studenti e a sospendere la partecipazione a tali programmi.