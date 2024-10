Indonesia: Successi del sistema sanitario sotto la presidenza di Joko Widodo

17 Ottobre 2024_ Durante i dieci anni di governo del presidente Joko Widodo, l'Indonesia ha sviluppato un sistema sanitario robusto, con significativi progressi nella qualità dei servizi. Tra i risultati ottenuti, si evidenziano la revitalizzazione delle strutture sanitarie e l'efficace gestione della pandemia di COVID-19. Questi successi hanno contribuito a migliorare l'accesso e la qualità delle cure per la popolazione indonesiana. La leadership di Jokowi ha giocato un ruolo cruciale in queste trasformazioni, rendendo il sistema sanitario più resiliente. Lo riporta Investor Daily Indonesia. La presidenza di Joko Widodo, in carica dal 2014, ha visto un impegno costante per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel paese.