Indonesia: Successo del FIATA Regional Asia Pacific Meeting 2024 a Bali

13 Luglio 2024_ Il FIATA Regional Asia Pacific (RAP) Meeting 2024 si è tenuto a Merusaka, Nusa Dua, Bali, con la partecipazione di oltre 200 leader del settore logistico. L'evento è stato inaugurato dal Ministro dei Trasporti indonesiano Budi Karya Sumadi e ha visto interventi di figure di spicco come il Presidente di FIATA Turgut Erkeskin e il Vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin. Durante la prima giornata, i partecipanti hanno discusso temi legati alla sostenibilità e agli investimenti futuri nel settore logistico. L'incontro ha anche incluso il Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) di ALFI/ILFA, dove sono state formulate raccomandazioni per migliorare la gestione logistica nazionale. Lo riporta republika.co.id. L'evento ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali del settore logistico.