Indonesia: Surplus commerciale di 470 milioni di dollari a luglio 2024

15 Agosto 2024_ L'Indonesia ha registrato un surplus commerciale di 470 milioni di dollari a luglio 2024, un calo rispetto ai 1,92 miliardi di dollari di giugno 2024 e agli 82 milioni di dollari rispetto allo stesso mese del 2023. Nonostante il calo, il paese ha mantenuto un surplus commerciale per 51 mesi consecutivi dal maggio 2020, sostenuto principalmente dalle esportazioni di beni non energetici. Tuttavia, il settore energetico ha registrato un deficit di 2,13 miliardi di dollari, aggravato dalla diminuzione delle esportazioni di petrolio e greggio. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il surplus commerciale è stato principalmente alimentato da minerali e oli vegetali, con il carbone e l'olio di palma come principali esportazioni.