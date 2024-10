Indonesia: Suswono propone riforme per il governo di Jakarta

14 Ottobre 2024_ Suswono, candidato alla carica di vice governatore di Jakarta, ha annunciato un piano per migliorare la comunicazione tra i cittadini e il governo locale. Propone che i capi dei rukun tetangga (RT) e rukun warga (RW) diventino i principali punti di contatto per segnalare le condizioni della comunità direttamente al governatore. Inoltre, ha suggerito di fornire un budget annuale di 200 milioni di rupie per ogni RW, per consentire loro di gestire autonomamente i progetti di sviluppo locale. Queste proposte sono state presentate durante un evento a Jakarta, come riportato da tempo.co. Suswono ha anche delineato una serie di programmi per affrontare le problematiche sociali e migliorare la qualità della vita nella capitale indonesiana.