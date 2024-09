Indonesia: Sviluppo dei trasporti moderni sotto la guida di Jokowi

30 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo, noto come Jokowi, ha avviato un ambizioso programma di sviluppo dei trasporti moderni, concentrandosi in particolare sul mass rapid transit (MRT) e sul light rail transit (LRT). Questi sistemi di trasporto sono stati implementati principalmente a Jakarta e nelle città circostanti, aree caratterizzate da elevata densità abitativa e mobilità. L'iniziativa mira a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico e a ridurre il traffico nelle aree urbane. La strategia di Jokowi è stata accolta positivamente come una risposta adeguata alle sfide della mobilità urbana. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'MRT e l'LRT sono fondamentali per il futuro della mobilità in Indonesia, contribuendo a una maggiore sostenibilità e a un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.