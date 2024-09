Indonesia: Sviluppo infrastrutturale sotto Jokowi migliora l'economia locale

25 Settembre 2024_ Negli ultimi dieci anni, il governo del presidente Joko Widodo ha realizzato un massiccio sviluppo infrastrutturale, in particolare nella costruzione di strade nei villaggi, contribuendo a migliorare l'economia delle comunità locali. Si prevede che questa politica continui anche sotto la nuova amministrazione di Prabowo Subianto. Le strade dei villaggi sono fondamentali per connettere diverse aree e migliorare l'accesso ai servizi per gli abitanti. Negli ultimi dieci anni, sono stati costruiti 366.000 chilometri di strade nei villaggi, insieme a ponti, strade nazionali e sistemi di irrigazione, come riportato da Investor Daily Indonesia. Questo sviluppo infrastrutturale è cruciale per garantire la connettività nelle aree rurali e remote dell'Indonesia, sostenendo così la crescita economica e il benessere delle comunità locali.