03 Agosto 2024_ La celebre attrice indonesiana Syifa Hadju ha attirato l'attenzione indossando una borsa Gucci durante un evento di moda a Jakarta. Nonostante la popolarità dei prodotti Hermes, Hadju ha scelto un modello Ancora di Gucci, che si distingue per il suo design raffinato e il prezzo elevato, compreso tra 7.000.000 e 8.000.000 di rupie. La giovane artista, nota per il suo stile elegante, ha abbinato la borsa a un outfit chic, dimostrando la sua preferenza per il marchio italiano. La notizia è stata riportata da hops.id, evidenziando l'influenza della moda italiana tra le celebrità indonesiane. Gucci, fondato a Firenze nel 1921, continua a essere un simbolo di lusso e stile in tutto il mondo.