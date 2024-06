Indonesia: Tensione al DPR per il caso di hacking del sistema PDN

28 Giugno 2024_ Una riunione presso il DPR a Jakarta ha visto un acceso dibattito riguardo l'hacking del sistema del centro dati nazionale (PDN). I membri del DPR hanno criticato duramente il governo per la mancanza di backup dei dati e per lo scambio di accuse tra le diverse agenzie coinvolte, tra cui il Ministero delle Comunicazioni (Kominfo), l'Agenzia Nazionale per la Crittografia e la Sicurezza (BSSN) e Telkom. Il Ministro delle Comunicazioni, Budi Arie Setiadi, ha sottolineato che nessun paese è immune agli attacchi ransomware, citando esempi di altre nazioni colpite. Tuttavia, i membri del DPR hanno insistito sulla necessità di una maggiore responsabilità e coordinazione tra le agenzie governative. Lo riporta kompas.com. La riunione ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione dei dati e la sicurezza informatica in Indonesia.