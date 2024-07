Indonesia: Tessuti tradizionali di Banjarmasin conquistano Milano

30 Giugno 2024_ Il Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) 2024 ha visto un crescente interesse internazionale per i tessuti tradizionali sasirangan....

30 Giugno 2024_ Il Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) 2024 ha visto un crescente interesse internazionale per i tessuti tradizionali sasirangan. Tra i paesi europei, Milano, Italia, ha mostrato particolare interesse, con una grande azienda che ha effettuato un ordine significativo. Il sindaco di Banjarmasin, Ibnu Sina, ha confermato che il processo di ordinazione è stato avviato in modo graduale per garantire la qualità. La collaborazione è facilitata da intermediari sia a Jakarta che a Milano. Lo riporta klikkalsel.com. Il BSF, giunto alla sua ottava edizione, mira a promuovere ulteriormente i tessuti sasirangan, rendendoli accessibili anche nei centri commerciali.